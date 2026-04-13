محافظ الإسكندرية يشارك عروسين فرحتهما بشاطئ ستانلي

شهدت جولة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الميدانية بطول الكورنيش اليوم، عدة لقطات عفوية عكست أجواء البهجة بـ “عيد شم النسيم”، وذلك تجسيداً لروح التلاحم بين القيادة والشارع.

وحرص المحافظ على مصافحة رجال المرور المتواجدين في نقاط الارتكاز بطريق الكورنيش، معرباً عن تقديره لجهودهم في تيسير الحركة المرورية وضمان سلامة المواطنين في ظل الإقبال التاريخي الذي يشهده الثغر اليوم، قائلاً: "أنتم شركاء النجاح في خروج هذا اليوم بمظهر حضاري".

​وفي لفتة إنسانية مبهجة، التقى المهندس أيمن عطية بـ "عريس وعروس" على شاطئ ستانلي، حيث حرص على تقديم التهنئة لهما ومشاركتهما فرحتهما في مطلع حياتهما الزوجية، وسط ترحيب كبير من الحضور، مؤكداً أن الإسكندرية ستظل دائماً مدينة الحب والذكريات السعيدة.

​وخلال الجولة، تبادل المحافظ الأحاديث الودية مع المواطنين والشباب، والتقط الصور التذكارية معهم، مستمعاً إلى آرائهم حول مستوى الخدمات والفعاليات الترفيهية المقامة، ومشدداً على أن راحة المواطن السكندري وزوار المدينة هي الأولوية القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية.