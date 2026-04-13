في شم النسيم.. أكثر من 20 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية

قالت الدكتورة شيماء عبد الله، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة استقبلت أكثر من 20 ألف زائر خلال ساعات الاحتفال بشم النسيم، في مشهد يعكس حرص المواطنين على الخروج والتنزه في المساحات المفتوحة والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وأوضحت أن الإقبال تنوع بين الأسر والشباب والأطفال، حيث حرصت العائلات على اصطحاب أبنائهم لمشاهدة الحيوانات وقضاء يوم ترفيهي مميز، في ظل الطقس المعتدل الذي ساهم في زيادة أعداد الزائرين.

تأتي هذه الكثافة ضمن مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم، الذي يُعد من أبرز المناسبات الاجتماعية في مصر، ويحرص خلاله المواطنون على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة، في تقليد سنوي يعكس البهجة وروح المشاركة.