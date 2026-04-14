قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنن النبي قبل النوم.. أذكار وآداب نبوية تمنحك الطمأنينة وتحفظك طوال الليل
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟
نائب ترامب: أحرزنا تقدماً كبيراً بالمفاوضات مع إيران.. والكرة في ملعب طهران
ضغوط كبيرة.. أوسكار رويز يكشف كواليس أزمة حكام القمة وخطاب الـ 48 ساعة
حتى زواجهما.. خبير الاقتصاد هشام صلاح يعلن تكفله بمصاريف بنات سيدة الإسكندرية
أحد أقارب العامل المتوفى بقنا: دخل يطمن على ولاده.. خرج جثة بسبب الصدمة
سابقة خطيرة.. سنغافورة تحذر من تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز
كيفية سداد فاتورة الغاز بالموبيل 2026
أوسكار رويز يكشف كواليس أزمة الحكام الأجانب لمباراة الأهلي والزمالك
البرتغالي كارلوس كيروش يتولى تدريب منتخب غانا
تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق آمنة للاحتفاظ ببواقي الرنجة بعد شم النسيم

ريهام قدري

مع انتهاء احتفالات شم النسيم، تتبقى كميات من الرنجة في كثير من المنازل، ما يدفع البعض للتساؤل عن أفضل طرق حفظها دون أن تفقد جودتها أو تتحول إلى مصدر خطر صحي.

وينصح خبراء التغذية بضرورة التعامل مع الرنجة المتبقية بحذر، نظرًا لكونها من الأسماك المملحة التي تفسد سريعًا إذا لم تخزن بطريقة صحيحة.

حفظها في الثلاجة

يمكن الاحتفاظ ببواقي الرنجة داخل علبة محكمة الغلق أو ملفوفة جيدًا، ووضعها في أبرد مكان داخل الثلاجة. ويُفضل استهلاكها خلال يومين إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، مع ضرورة فصلها عن الإضافات مثل البصل والطماطم لتجنب سرعة تلفها.

التخزين في الفريزر

للحفاظ على الرنجة لفترة أطول، يُنصح بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة وتغليف كل جزء على حدة بإحكام، ثم وضعها في أكياس مخصصة للتجميد مع تفريغ الهواء. ويمكن حفظها بهذه الطريقة لمدة تصل إلى شهرين.

تحذيرات ضرورية

يشدد المختصون على عدم إعادة تجميد الرنجة بعد إذابتها، مع ضرورة التخلص منها فورًا في حال ظهور أي تغير في الرائحة أو اللون. كما يُفضل تسخينها بشكل خفيف قبل تناولها لتقليل أي احتمالات لوجود بكتيريا.

وتبقى سلامة الغذاء أولوية، خاصة في الأطعمة المرتبطة بالمواسم، لتجنب أي مشكلات صحية قد تفسد فرحة الاحتفال.

احتفالات شم النسيم الرنجة رنجة رنجة شم النسيم

