طرق آمنة للاحتفاظ ببواقي الرنجة بعد شم النسيم

مع انتهاء احتفالات شم النسيم، تتبقى كميات من الرنجة في كثير من المنازل، ما يدفع البعض للتساؤل عن أفضل طرق حفظها دون أن تفقد جودتها أو تتحول إلى مصدر خطر صحي.

وينصح خبراء التغذية بضرورة التعامل مع الرنجة المتبقية بحذر، نظرًا لكونها من الأسماك المملحة التي تفسد سريعًا إذا لم تخزن بطريقة صحيحة.

حفظها في الثلاجة

يمكن الاحتفاظ ببواقي الرنجة داخل علبة محكمة الغلق أو ملفوفة جيدًا، ووضعها في أبرد مكان داخل الثلاجة. ويُفضل استهلاكها خلال يومين إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، مع ضرورة فصلها عن الإضافات مثل البصل والطماطم لتجنب سرعة تلفها.

التخزين في الفريزر

للحفاظ على الرنجة لفترة أطول، يُنصح بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة وتغليف كل جزء على حدة بإحكام، ثم وضعها في أكياس مخصصة للتجميد مع تفريغ الهواء. ويمكن حفظها بهذه الطريقة لمدة تصل إلى شهرين.

تحذيرات ضرورية

يشدد المختصون على عدم إعادة تجميد الرنجة بعد إذابتها، مع ضرورة التخلص منها فورًا في حال ظهور أي تغير في الرائحة أو اللون. كما يُفضل تسخينها بشكل خفيف قبل تناولها لتقليل أي احتمالات لوجود بكتيريا.

وتبقى سلامة الغذاء أولوية، خاصة في الأطعمة المرتبطة بالمواسم، لتجنب أي مشكلات صحية قد تفسد فرحة الاحتفال.