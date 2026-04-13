إسلام جمال: الزعيم عادل إمام حالة استثنائية وحبينا السنيما والتمثيل بسببه

كشف الفنان إسلام جمال عن مسيرته الفنية وبداياته التي انتقل فيها من دراسة الإعلام إلى عالم التمثيل.

وقال إسلام جمال، خلال لقاء له لبرنامج “ألحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الزعيم عادل إمام كان ولا يزال مصدر إلهام رئيسي له ولأبناء جيله، معلقا ":الزعيم عادل إمام حالة استثنائية وحبينا السنيما والتمثيل بسببه “نص هزارنا من إيفهاته”

كما أوضح أن انطلاقته الفنية بدأت أثناء دراسته الجامعية من خلال فيلم “نور عيني” مع تامر حسني، قبل أن تتوالى أعماله في السينما والدراما، لافتاً إلى أنه رغم دراسته للإعلام فإنه وجد شغفه الحقيقي في التمثيل.