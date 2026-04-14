أكلات مناسبة بعد شم النسيم للتخلص من الأملاح في الجسم



بعد تناول الفسيخ والرنجة في احتفالات شم النسيم، يحتاج الجسم الى استعادة توازنه والتخلص من الاملاح الزائدة، لذلك ينصح الخبراء بالاعتماد على اطعمة خفيفة وغنية بالسوائل.



وتعد الخضروات الطازجة مثل الخيار والخس والجرجير من افضل الخيارات، حيث تساعد على ترطيب الجسم وتقليل احتباس السوائل.



كما تساهم الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والكنتالوب والبرتقال في طرد الصوديوم الزائد من الجسم، الى جانب دورها في تعزيز الترطيب.



وينصح بتناول الشوربة الخفيفة مثل شوربة الخضار او الشوربة الصافية، لما لها من دور في تعويض السوائل المفقودة وتهدئة الجهاز الهضمي.



كما تعد الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس المسلوقة والموز مهمة، لانها تساعد في تحقيق توازن نسبة الصوديوم داخل الجسم.

ويفضل تناول البروتينات الخفيفة مثل الدجاج المشوي او المسلوق، مع الابقاء على الزبادي ضمن النظام الغذائي لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.



ويشدد الخبراء على اهمية شرب كميات كافية من المياه، وتناول مشروبات طبيعية مثل عصير الليمون والكركديه، مع تجنب الاطعمة المالحة والمصنعة لمدة يومين على الاقل.



ويؤكد المختصون ان الاعتماد على نظام غذائي خفيف غني بالسوائل والخضروات والفواكه يعد الطريقة الافضل لاستعادة توازن الجسم بعد شم النسيم وتجنب اي اعراض مزعجة.