الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شبكة "بريكس": روسيا وأوزبكستان تعززان الشراكة الاستراتيجية في التجارة والطاقة

أ ش أ

 ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم "الثلاثاء" أن روسيا وأوزبكستان تسعيان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التجارة والطاقة من خلال وضع خطط لتوسيع التعاون الثنائي وزيادة التبادل التجاري.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن روسيا وأوزبكستان أكدتا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الاجتماع السادس للجنة المشتركة على مستوى رئيسي الحكومتين في موسكو.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة الروسية أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يواصل تطوره الديناميكي؛ إذ حقق التبادل التجاري نموا بنسبة 12.5% خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي لدعم هدف أوزبكستان المتمثل في الوصول إلى 30 مليار دولار أمريكي في التجارة المتبادلة بحلول عام 2030، علما بأن التجارة الثنائية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية.

ويظل التعاون الاستثماري ركيزة أساسية في العلاقة بين البلدين، حيث تضطلع أكثر من 3200 مؤسسة - بمشاركة روسية - بنشاطها في أوزبكستان، مع محفظة مشاريع مشتركة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار أمريكي.

وتشمل هذه المشاريع قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات المعدنية والكيماويات والزراعة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأكدت الحكومتان أهمية التوسع في الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية وتعزيز التعاون التكنولوجي بوصفه محركا للنمو المستقبلي.

في سياق متصل، حظى قطاع الطاقة بأولوية استراتيجية، مع إيلاء اهتمام خاص لبناء أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان؛ إذ بدأت أعمال البناء الأولية بالفعل، ما يشكل علامة فارقة في المشروع الذي من المنتظر أن يعزز أمن الطاقة على المدى الطويل ويدعم التنمية الصناعية.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في قطاع النفط والغاز، بما يشمل زيادة إمدادات الهيدروكربونات ومشاريع الحفر المشتركة وتحديث البنية التحتية للتكرير وخطوط الأنابيب.

علاوة على ذلك، يجرى العمل حاليا على إنشاء مجمع لهندسة السكك الحديدية يركز على إنتاج القاطرات وعربات الركاب وعربات المترو.

وتسهم المناطق الصناعية التي تشارك فيها روسيا في توفير فرص العمل والتنمية الإقليمية، في حين يشهد التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية نموا متسارعا مع ارتفاع أحجام الشحن ووصول الربط الجوي إلى مستوى غير مسبوق بواقع 367 رحلة أسبوعيا.

