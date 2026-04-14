قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس حول قانون الأسرة تعزز استقرار المجتمع

أشاد إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ السابق وأمين مساعد الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب المصري، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار المجتمع وترسيخ التماسك الأسري والعدالة الاجتماعية.

وأكد أبو كليلة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد هذه التشريعات من خلال دراسات ومراجعات دقيقة بمشاركة خبراء ومتخصصين، بما يضمن تقديم قوانين متوازنة تعالج أوجه القصور في منظومة الأحوال الشخصية وتواكب المتغيرات المجتمعية.

وشدد على ضرورة الإسراع في إحالة هذه القوانين إلى البرلمان، مع فتح حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطراف، لضمان توافق حقيقي حولها، خاصة أنها تمس كل بيت مصري وتستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأوضح أبو كليلة أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل إضافة قوية لمنظومة الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل آثار النزاعات الأسرية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية ودعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.