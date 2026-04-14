قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 864 منشأة مخالفة لإجراءات ترشيد الكهرباء
سقوط نصاب انتحل صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال المواطنين
خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حماة الوطن يعقد صالونًا سياسيًا لبحث حلول جذرية لمشكلات الأسرة المصرية

أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن
أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن
الإسماعيلية انجي هيبة

ينظم حزب حماة الوطن صالونًا سياسيًا لمناقشة أبرز القضايا المجتمعية، وعلى رأسها مشكلات الأسرة المصرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية، و في إطار توجيهات القيادة السياسية. 

أكد الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن على أهمية تبني رؤى شاملة تعالج القضايا الأسرية بصورة جذرية وناجزة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحفاظ على تماسك الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وقال: إن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل حاليًا على إعداد عدد من مشروعات القوانين والمبادرات المرتبطة بملف الأحوال الشخصية، وذلك منذ بداية دور الانعقاد، بهدف تطوير التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن الحزب يتحرك بخطى جادة في إطار معركة إنقاذ الأسرة المصرية، من خلال إعداد حزمة من مشروعات القوانين التي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية نحو دعم كيان الأسرة.

وأشار العطيفي إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل منذ بداية انعقاد مجلس النواب على تقديم رؤى تشريعية متكاملة، تتضمن قوانين ومبادرات تسهم في معالجة القضايا المجتمعية، وعلى رأسها قضايا الأسرة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات عصرية تواكب التغيرات الاجتماعية وتحافظ على القيم المصرية الأصيلة.

وأوضح أن الحزب يدعم بشكل كامل توجيهات القيادة السياسية بشأن سرعة إصدار قوانين الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، ويصون حقوق المرأة والرجل والطفل على حد سواء.

كما لفت العطيفي إلى أهمية مناقشة قوانين الأسرة بمختلف أبعادها، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بما يعزز من مبدأ المواطنة ويحقق الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا دعم الحزب لفكرة إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مشددًا على استمرار جهود الحزب في تقديم كل ما من شأنه دعم هذا الهدف الوطني.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

