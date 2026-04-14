محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة والتجميل عقب انتهاء احتفالات شم النسيم

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل، وذلك عقب انتهاء احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا على الحدائق والمتنزهات والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تحركت بشكل فوري عقب انتهاء الاحتفالات، لرفع تراكمات المخلفات وإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال النظافة في أسرع وقت، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمحافظة الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي ، أن حملات النظافة شملت الحدائق العامة، والكورنيش، والمتنزهات، إلى جانب الشوارع الحيوية والفرعية، حيث تم الدفع بالمعدات لتكثيف العمل، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم؛ للتأكد من تنفيذ المهام بكفاءة.