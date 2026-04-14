ضبط 283 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 283 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

حملات بيطرية

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قادت لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية.

ردع مخالفين

تم المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 283 عبوة.

وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.