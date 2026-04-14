ارتفاع السندات الألمانية إلى مستويات قياسية جديدة

ارتفعت السندات الألمانية (لأجل 10 سنوات) إلى 3.09%، وهو مستوى يقترب من أعلى قمة سجلتها منذ عام 2011، أما السندات الألمانية (لأجل عامين) فقد قفزت إلى 2.64%، مما يعكس توقعات المستثمرين لتشديد نقدي وشيك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن السبب الرئيسي يعود إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة، حيث استقر خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وتشير العقود الآجلة الآن إلى وجود فرصة بنسبة 45% لرفع الفائدة في نهاية الشهر الجاري، بعد أن كانت التوقعات لا تتعدى 25%.

و تتوقع الأسواق حالياً أن يصل معدل الإيداع لحوالي 2.68% بحلول ديسمبر القادم ما يعني احتمالية حدوث ثلاث عمليات رفع إضافية هذا العام.