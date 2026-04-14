ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 6 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39464 طنا تشمل: 12350 طن يوريا، و3650 طن علف بنجر، و3000 طن صويا، و20464 طن بضائع متنوعة.

وذكر البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 73002 طن، تشمل: 3693 طن قمح، و1331 طن خشب زان، و13100 طن خردة، و12500 طن حديد، و17300 طن ذرة، و13626 طن فول صويا، و4842 طن كسب صويا، و6610 أطنان بضائع متنوعة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 814 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 421 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4141 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 54655 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23322 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3348 حركة.