برلمانية: نحتاج لقانون عاجل للأحوال الشخصية.. والتفكك الأسري له انعكاسات خطيرة

أكدت النائبة الدكتورة هناء العبيسي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قوانين الأسرة يجب التعامل معها باعتبارها قضية صحة مجتمعية شاملة.

وأوضحت أن التفكك الأسري له انعكاسات خطيرة على الصحة النفسية للمجتمع ككل، وهو ما يجعل من هذه التشريعات أداة مهمة للوقاية من العديد من المشكلات الصحية والنفسية.

وأضافت أن هناك اهتمامًا خاصًا بالنصوص المتعلقة بحماية الأطفال، وضمان بيئة أسرية آمنة، وكذلك دعم المرأة في حالات النزاع، مشيرة إلى أهمية إدماج برامج التوعية والإرشاد الأسري ضمن منظومة تطبيق القانون.

كما شددت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، مثل وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والعدل، لضمان تنفيذ فعّال لهذه القوانين على أرض الواقع.

وأكدت أن الوصول إلى قوانين عادلة ومتوازنة سيسهم في تقليل معدلات الطلاق، والحد من النزاعات القضائية، بما ينعكس بصورة ايجابية على الصحة العامة والاستقرار المجتمعي.