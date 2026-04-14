صحة النواب: إدخال نظام "كبسولة العمليات" خطوة مهمة لتعزيز جودة الخدمة الطبية

أكدت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده وزير الصحة والسكان مع المجموعة العلمية المتكاملة لتطوير البنية التعليمية والصحية يعكس توجه الدولة الجاد نحو تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المنشآت الطبية بما يواكب أحدث النظم العالمية في الإدارة والتجهيز.

وأوضحت ريهام أبو الحسن في تصريح صحفي لها اليوم، أن ما تم مناقشته بشأن إدخال نظام «كبسولة العمليات» الحديث والتوسع في تطبيقه داخل المستشفيات بنسبة قد تصل إلى 50%، يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل داخل غرف العمليات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتقليل معدلات الخطأ ورفع كفاءة الأداء.

وأشارت عضو صحة البرلمان، إلى أن التوجه نحو تجهيز المعامل والصيدليات وفق أحدث المعايير العالمية، وتطوير صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات، يعكس حرص الدولة على توفير خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مع الاهتمام بالتفاصيل التي تمس راحة المريض وجودة الرعاية المقدمة له.

وأضافت ريهام أبو الحسن أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وترشيد استهلاك الطاقة داخل المنشآت الصحية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة وتحسين كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من قدرة الدولة على إدارة الموارد بشكل أكثر فاعلية داخل القطاع الصحي.

كما أشادت النائبة بمناقشة التعاون في دعم خدمات طب الأسنان وتوريد كراسي الأسنان للوحدات الصحية، معتبرًا أن ذلك يعكس اهتمامًا واضحًا بتطوير الخدمات الصحية الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن، بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير شامل للمنظومة الصحية، قائلاً: "ما نشهده من تحديثات داخل المنشآت الطبية يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لبناء نظام صحي حديث يواكب المعايير العالمية ويضع المواطن في قلب الاهتمام."