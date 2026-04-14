ماكرون: تكلمت مع ترامب وبزشكيان لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث أمس مع رئيسي أمريكا وإيران ودعاهما إلى استئناف المفاوضات لإزالة سوء الفهم وتجنب أي تصعيد جديد.

أفاد ماكرون بأنه من الضروري التزام الجميع بوقف إطلاق النار وأن يشمل لبنان.

تابع ماكرون بأنه من المهم إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن دون شروط أو قيود أو رسوم.

أضاف ماكرون: ينبغي استئناف المفاوضات سريعا بدعم من الأطراف الرئيسية المعنية.

وشدد ماكرون على استضافة فرنسا الجمعة مع بريطانيا مؤتمرا للدول غير المتحاربة للمساهمة بمهمة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.