شوبير ينتقد لجنة التحكيم بعد تعيين شقيقين لإدارة مباراة كهرباء الإسماعيلية والإسماعيلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير تواجد شقيقين لإدارة مباراة كهرباء الإسماعيلية والإسماعيلي، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري.

و قد يتواجد أحمد حسام طه كمساعد أول وخالد حسام طه كمساعد ثانٍ ضمن طاقم تحكيم مباراة كهرباء الإسماعيلية والإسماعيلي، اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية "الهبوط" في الدوري المصري.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "أحمد حسام طه وخالد حسام طه الاثنين اخوات على فكرة".

وأضاف: "وده مينفعش، واضح إن اللجنة ماشية زي ما هي، حط واحد منهم في مباراة كهرباء الإسماعيلية وواحد تاني في مباراة الاتحاد".

وختم: "واحد يسافر الإسماعيلية وواحد يسافر إسكندرية، لكن خلاص أنت بتشتغل زي ما أنت عايز بمزاجك ومحدش بيقولك حاجة".