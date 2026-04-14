المخرج عمرو عرفة يطلب الدعاء لـ حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية

وجه المخرج السينمائي عمرو عرفة رسالة للناقد الرياضي حسن المستكاوي بعد تعرضه لأزمة صحية متمنياً له الشفاء العاجل .

و كتب عمرو عرفة عبر صفحته علي موقع اكس:"خالص التمنيات و الدعوات بالشفاء العاجل و الصحه للكابتن حسن المستكاوي".



وفي وقت سابق حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وسط حالة من القلق والدعوات له بالشفاء العاجل من محبيه وتلاميذه في الوسطين الرياضي والإعلامي.

وكتب وزير الشباب والرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود سريعًا لمواصلة عطائه وإسهاماته المتميزة في الساحة الرياضية والإعلامية".