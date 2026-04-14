بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم /الثلاثاء/، على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 11.46 نقطة بما نسبته 0.13% ليصل إلى مستوى 8705.54 نقطة، إذ جرى تداول نحو 471 مليون سهم عبر 26 ألفا و496 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 93.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 33.66 نقطة بما نسبته 0.42% ليصل إلى مستوى 8004.12 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 332 مليون سهم من خلال 14 ألف و473 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 38.3 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 7.33 نقطة بما نسبته 0.08% ليصل إلى مستوى 9306.56 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 139 مليون سهم عبر 12 ألف و23 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 55.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 92.37 نقطة بما نسبته 1.07% ليصل إلى مستوى 8755.38 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 303 ملايين سهم عبر 12 ألف و220 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 34.9 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "بيت الطاقة" و"بيوت" و"صكوك" و"العقارية" و"الأنظمة" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "نور" و"الكوت" و"برقان" و"سكب ك" و"بترولية" الأكثر انخفاضا.