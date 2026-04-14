محافظ الغربية يتفقد سوق اليوم الواحد بسبرباي ويستمع لآراء المواطنين حول الأسعار

فقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سوق اليوم الواحد بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا، الذي يوفر السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين بالغربية.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، عادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا، والمهندس ناصر عفيفي مدير مديرية التموين، والدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري.

توجيهات محافظ الغربية

واطّلع المحافظ على تنوع المعروض من السلع، التي شملت البيض والزيوت والسكر والأرز والشاي والمكرونة والسمن والبقوليات ومنتجات الألبان والعصائر، إلى جانب الخضروات والفواكه والعطارة، فضلًا عن اللحوم والأسماك، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ سيارات بيع اللحوم البلدية التابعة لمديرية الزراعة بأسعار مخفضة، موجّهًا بتثبيت منفذ دائم لبيع اللحوم داخل السوق، لضمان استمرارية توفيرها بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرص محافظ الغربية على الاستماع إلى آراء المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم تجاه جودة السلع ومستوى الأسعار، مؤكدين أن هذه الأسواق تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية، وموجّهين الشكر للمحافظ على دعمه واستمراره في التوسع في هذه المعارض.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.