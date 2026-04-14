سلسلة حلقات تاريخية.. المعلم حسن شحاتة ضيف ميدو في "أوضة اللبس"

يحل أسطورة كرة القدم المصرية والأفريقية حسن شحاتة ضيفًا على الكابتن أحمد حسام ميدو في سلسلة حلقات تاريخية من برنامج «أوضة اللبس» المذاع على قناة النهار، في لقاءات مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لما تحمله من كواليس وأسرار تُكشف لأول مرة.

ويكشف “المعلم” خلال الحلقات، التي تُعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع بداية من غدا الأربعاء، العديد من التفاصيل حول مسيرته الحافلة، بداية من مشواره لاعبًا داخل نادي الزمالك، وأسباب رحيله في إحدى الفترات، ثم كواليس عودته مجددًا، مرورًا بتجربته التدريبية التي تُعد الأنجح في تاريخ الكرة المصرية.

كما يتطرق الكابتن حسن شحاتة للحديث عن فترة قيادته لمنتخب مصر لكرة القدم، والتي شهدت تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، وهي الفترة التي رسّخت مكانته كأحد أعظم المدربين في القارة السمراء.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقات كشف العديد من الكواليس الخاصة داخل معسكرات المنتخب، وأبرز المواقف مع النجوم، بالإضافة إلى الحديث عن الأزمات التي واجهها الفريق، وسر التراجع الذي حدث بعد رحيله عن القيادة الفنية، ورؤيته لمستقبل الكرة المصرية في الفترة المقبلة.