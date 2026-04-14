قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حساب دوري أوروبا يوجّه رسالة للفرعون محمد صلاح قبل مواجهة باريس سان جيرمان
«عشت مشاعر الأبوة لحظات».. خالد الصاوي يروي تفاصيل فقدان طفلة تبناها
تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان تفجير انتحاري مزدوج في الجزائر
مفاجأة تحت الماء.. دولفين عملاق يقتحم هدوء البلو هول بدهب ويحوّل الغطس إلى لحظة أسطورية
مباحثات مصرية إريترية لتعزيز الاستثمار والتجارة وفتح أسواق أفريقية جديدة
رئيس الوزراء يبحث مع "روسآتوم" مستجدات مشروع الضبعة النووية وآفاق التعاون المشترك
البنك المركزي: ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر 10.2 مليار دولار
استخراج شهادة تحركات 2026 .. الشروط والأوراق المطلوبة
أكثر من مليون توقيع أوروبي لتعليق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
بيراميدز يطلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة الزمالك في الدوري
تذبذب حاد في سوق الذهب.. فجوة 95 جنيهًا بين السعر المحلي والعالمي
الصناعات الغذائية تحقق 1.07 مليار دولار صادرات في أول شهرين من 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يجتمع ورئيس شركة «روسآتًوم» الروسية وفريق العمل القائم على مشروع الضبعة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسى ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"، والدكتور أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة، ورئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت"، القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتم عقد اجتماع بحضور الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، والدكتور شريف حلمى، رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من مسئولي المشروع والقائمين على تنفيذ المحطة النووية من الجانبين المصرى والروسي، وذلك لمتابعة تطورات المشروع ومجريات تنفيذ الأعمال وتوقيتات الانتهاء من المراحل المختلفة وفقا للمخطط الزمنى لبدء تشغيل الوحدات النووية والربط على الشبكة القومية للكهربائية، فى ضوء خطة عمل الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، ووصول نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028, بدلا من 42% عام 2030.

ناقش الاجتماع مجريات تنفيذ المشروع، وتطور الأعمال فى جميع الوحدات النووية، وتمت مراجعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز فى ضوء الخطة الزمنية والجداول المحددة لكل مرحلة.

وتم استعراض الاستعدادات الجارية على جميع المستويات، والتجهيز للتطورات، والوفاء بمتطلبات التطور فى المشروع خلال العام المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى مجالات التعاون فى إطار الاتفاق الشامل، على صعيد البحث العلمي، والتكنولوجي، والتدريب، وتأهيل الكوادر، وبناء القدرات، وإعداد فرق العمل اللازمة لتشغيل المحطة النووية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع أن التنسيق الدائم والمستمر والتعاون والتكامل بين القائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي من أهم دعائم تحقيق الإنجاز فى اطار الاهداف المرجوة.

كما تم استعراض المستجدات على صعيد التعاقد والتصنيع للمعدات والمهمات الخاصة بمشروع المحطة النووية، وكذلك نسبة التصنيع المحلي، ودور أقسام التصنيع بموقع المحطة كإحدى المنشآت الحيوية والمحورية في المشروع النووي لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، حيث يتم تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، وهو من أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ  المشروع الوطني الاستراتيجي، وكذلك التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، وعلى رأسها الوصلات الخاصة بنظام التبريد التي يتم إنتاجها بالكامل محليا.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية المشروع، وزيارة وفد لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي إلى مصر الأسبوع الماضى والمحادثات التى جرت فى إطار الشراكة والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وروسيا.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، فى إطار البرنامج المصرى السلمى لاستخدامات الطاقة النووية، أحد محاور  الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء.

وقال إن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية وصناعية وزراعية وأهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى استمرار الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين المصرى والروسي فى إطار التعاون والشراكة والتنسيق الدائم لانجاز مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وأوضح أهمية المشروع النووى لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة والوثيقة بين مصر وروسيا، مؤكدا العمل على زيادة برامج التدريب واعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية 
اللازمة لتشغيل المشروع.

وزير الكهرباء المحطة النووية بالضبعة المشروعات النووية الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

سيد معوض

ملوش دور.. علاء عبد العال يكشف أسباب رحيل سيد معوض عن الجهاز الفني للمحلة

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

صرف 62 مليو جنيه لتطوير منظومة التدريب المهني

خلال الاجتماع

وزير الكهرباء يجتمع ورئيس شركة «روسآتًوم» الروسية وفريق العمل القائم على مشروع الضبعة

صورة أرشيفية

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلاة عيد القيامة بمركز الإصلاح والتأهيل

بالصور

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد