برلمان

ناهد يوسف: اجتماع موسع قريبًا لبحث معوقات المبادرات الصناعية

خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

قالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إنه سيتم عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل لتقييم المبادرات الصناعية المطروحة، للوقوف على أسباب عدم تحقيق هذه المبادرات للأهداف المرجوة منها، وذلك بعد لقاء ثلاثي جمع وزيري الصناعة والمالية والبنك المركزي مؤخراً ،لافتة إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات مشتركة من وزيري الصناعة والمالية.

واضافت أن الاجتماع  يهدف لوضع تصور واضح حول التحديات التي تواجه المبادرات الحالية، قائلة: "سنعقد اجتماعا يضم كافة الجهات المعنية لنضع أيدينا على أسباب عدم شعور القطاع الصناعي بآثار هذه المبادرات، رغم أنها كانت تستهدف إحداث طفرة في الصناعة".

وأضافت ناهد يوسف، أنه اللقاء سيشهد حضور موسع للمصنعين داخل اتحاد الصناعات، بحضور جميع الجهات ذات الصلة، لضمان الاستماع المباشر لمشكلات المستثمرين الصناعيين، وتحديد ما إذا كانت التحديات مرتبطة بطبيعة القطاعات المستهدفة أو بآليات تنفيذ المبادرات.
وأكدت أن جميع الأطراف تتفق على أهمية تفعيل هذه المبادرات بالشكل المطلوب، خاصة في ظل توافر التمويل، موضحة أن التساؤل الرئيسي حاليا هو: لماذا لا تصل هذه المبادرات إلى المستفيدين المستهدفين رغم توافر الموارد المالية؟.

وكشفت أن الاجتماع المرتقب سيشهد حضور كافة الجهات المعنية، بهدف الخروج بنتائج عملية تسهم في تفعيل المبادرات وتحقيق الأثر المرجو على القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالمجلس برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اليوم الثلاثاء، في حضور ممثلي وزارات الصناعه، المالية، الاستثمار.

