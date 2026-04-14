رئيس الوزراء يبحث مع "روسآتوم" مستجدات مشروع الضبعة النووية وآفاق التعاون المشترك

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على استمرار التنسيق الوثيق مع الجانب الروسي في مختلف المجالات، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية أولًا بأول؛ بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع أليكسي ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روسآتوم" والوفد المرافق ؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الذي تقدمه القيادة الروسية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين والجهود المبذولة لتيسير تنفيذ المشروع؛ بما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد مدبولي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء المفاعلات الصغيرة، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية.

من جانبه..نقل المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روسآتوم" أليكسي ليخاتشوف، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ليخاتشوف "إن لقاء اليوم يأتي لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية لاسيما فيما يتعلق بموقف الإنشاءات والتركيبات الخاصة بالوحدة الأولى للمحطة وتجارب التشغيل"، موجهًا الشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

واستعرض خطة العمل في مشروع محطة الضبعة خلال العام الجاري، قائلًا "حريصون على تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له".

وبدوره.. قال وزير الكهرباء "إنه يجرى بالفعل التنسيق من أجل التعاون مع الجانب الروسي في المفاعلات الصغيرة، وبحث آليات تطوير التعاون فيما بيننا في هذا المجال".

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، والعمل على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.