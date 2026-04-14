أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد| اعرف التفاصيل

تشهد أسواق السلع الغذائية الأساسية بمحافظة الوادي الجديد ، حالة من النشاط الملحوظ، مع استقرار نسبي في أسعار الحبوب والزيوت والسكر والسمن، وسط متابعة مستمرة من المواطنين للتغيرات اليومية في الأسعار، نظرًا لأهميتها الكبيرة في تلبية احتياجات الأسر.

وتحظى هذه السلع باهتمام واسع داخل المجتمع، خاصة في محافظات الصعيد، حيث تمثل عنصرًا أساسيًا في الوجبات اليومية، ما يدفع المواطنين إلى متابعة أسعارها بشكل دائم لضبط ميزانية الأسرة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد عن أحدث قائمة لأسعار السلع الأساسية، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، والتي أظهرت توافرًا جيدًا في المعروض مع استقرار ملحوظ في أغلب الأصناف داخل الأسواق.

وسجل سعر كيلو الأرز ما بين 38 و45 جنيهًا حسب النوع، فيما تراوح سعر كيلو المكرونة بين 35 و45 جنيهًا، بينما سجلت زجاجات الزيت أسعارًا تتراوح بين 70 و120 جنيهًا وفقًا للنوع والجودة.

أما السمن، فقد تراوح سعر الكيلو بين 90 و350 جنيهًا، بحسب اختلاف الأنواع سواء البلدي أو الصناعي، في حين تراوح سعر كيلو الدقيق بين 22 و40 جنيهًا، وسجل السكر من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يخص البقوليات، بلغ سعر كيلو الفول للتدميس ما بين 35 و50 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفول المدشوش بين 45 و60 جنيهًا، وهو ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم الشرائية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب، مدعومة بتوافر كميات كافية من السلع الأساسية، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف النقل والتوريد، ما ساهم في الحد من أي زيادات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأشاروا إلى أن أي تذبذب محدود في الأسعار يرجع غالبًا إلى عوامل موسمية، مثل تغيرات الطقس وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، إضافة إلى اختلاف مصادر التوريد.

من جانبها، شددت الغرفة التجارية على استمرار حملات المتابعة والرقابة على الأسواق، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التأكيد على أهمية توفير السلع الأساسية بشكل دائم لتلبية احتياجات المواطنين.

وتعكس حالة الاستقرار الحالية في الأسواق جهود الجهات المعنية والتجار في الحفاظ على توازن السوق، بما يضمن توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ويخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.