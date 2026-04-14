تفاصيل فيلم 52 Blue للمخرج علي العربي

يعود المخرج المصري العالمي علي العربي بفيلمه "52 Blue"، حيث كُشف عن الإعلان التشويقي الرسمي للعمل.

الفيلم إنتاج دولي تم تصويره بين الهند وخلال أحداث كأس العالم 2022، بقيادة شركة إنتاج مصرية وبمشاركة فريق عمل مصري، كما يشهد العمل ظهورًا خاصًا لويجز، في إضافة مميزة للفيلم.

يضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم أديل حسين، نيها دوبيا، ياداف شاشيدار، و آريا أپوكوتان. الفيلم من إخراج علي العربي، ويضم فريقه الإبداعي مدير التصوير محمود بشير والمونتيرة ماريون توور. وهو من إنتاج علي العربي وAmbient Light Film، وبمشاركة في الإنتاج خالد العربي، ومن إنتاج تنفيذي طارق النعمة.

وتدور أحداث الفيلم حول "أشيش" الذي يتمكن من الهروب بعد اثني عشر عامًا من العزلة تحت سيطرة والده في جزيرة نائية، لينطلق في رحلة بحث عن صديقه الوحيد "ميسي"، قبل أن يجد نفسه وسط كواليس كأس العالم 2022. وخلال 30 يومًا، يسابق الزمن للوصول إلى الشخص الوحيد الذي قطع العالم من أجله.

ويقدّم الإعلان لمحة أولى عن هذه الرحلة السينمائية الاستثنائية، تمهيدًا لعرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن مهرجان واشنطن دي سي السينمائي الدولي يوم 19 أبريل.

يُذكر أن علي العربي يعمل حاليًا على فيلمه الجديد "وتر واحد"، من بطولة آسر ياسين، ويجز، تارا عماد، ومايان السيد.