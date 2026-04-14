التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من صراع البقاء ضمن ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: عبدالله جمال

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، عبدالله محمد، إبراهيم النجعاوي

الوسط: إيريك تراوري، محمد حسن، محمد عبدالسميع، محمد خطاري

الهجوم: عبدالرحمن الدح، أنور عبدالسلام

جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: الشاذلي - كريم يحيى - تاحا - روميو - جوزيف جوناثان

خط الوسط: سيرجي أكا - سيف العجوز - عبد الله مارادونا - مصطفى كشري

الهجوم: شيكا