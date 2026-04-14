ماسكيـرانو يرحل عن إنتر ميامي بشكل مفاجئ ويشكر النادي والجماهير

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رحيل المدير الفني خافيير ماسكيرانو عن منصبه بشكل مفاجئ، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن النادي وتصريحات المدرب مساء الثلاثاء.

وأكد النادي أن ماسكيرانو قرر إنهاء مهمته كمدير فني للفريق الأول لأسباب شخصية، على أن يغادر الجهاز الفني بالكامل الذي انضم إليه في يناير 2025، فيما سيتولى جييرمو هويوس قيادة الفريق في المباريات المقبلة.

ماسكيرانو يوضح أسباب الرحيل

وقال خافيير ماسكيرانو في تصريحاته: إنه قرر إنهاء مسيرته مع إنتر ميامي لأسباب شخصية، موجّهًا الشكر لإدارة النادي على الثقة التي منحته، وكذلك للاعبين على ما قدموه من جهد وأداء مميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه ممتن للجماهير ولكل أفراد عائلة النادي، مؤكدًا أن أبرز ذكرياته مع الفريق ستظل مرتبطة بالتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي في إنجاز تاريخي للنادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تمنياته للنادي بمزيد من النجاح في المستقبل، مشيرًا إلى ثقته في استمرار إنتر ميامي في تحقيق النتائج الإيجابية.

من جانبه، أعرب خورخي ماس، الرئيس الإداري للنادي، عن تقديره لما قدمه ماسكيرانو، مؤكدًا أنه سيظل جزءًا مهمًا من تاريخ إنتر ميامي، ليس فقط بسبب الإنجازات التي تحققت، ولكن أيضًا لما قدمه من التزام وجهد كبير في قيادة الفريق.

وأضاف أن النادي يحترم قرار المدرب، ويتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة، سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

وبذلك، يبدأ إنتر ميامي مرحلة جديدة فنيًا بعد رحيل جهازه الفني، وسط ترقب لنتائج الفريق في الفترة القادمة.