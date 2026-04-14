قمة الحسم في دوري الأبطال .. تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد



أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة ونظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة الحسم التي تجمع الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: جارسيا.

الدفاع: كانسيلو – مارتن – إيريك – كوندي.

الوسط: جافي – فيرمين – بيدري.

الهجوم: داني أولمو – فيران توريس – لامين يامال.

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد:-

حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: روجيري – لينجليه – مولينا – لو نورماند.

الوسط: كوكي – ماركوس يورينتي – جوليانو.

الهجوم: جريزمان – جوليان ألفاريز – لوكمان.