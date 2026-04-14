الهلال الأحمر المصري: اتفاق شرم الشيخ عزز دخول المساعدات إلى غزة

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، أن اتفاق شرم الشيخ كان له تأثير مباشر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن المؤسسة تواصل عملها الميداني عبر فرقها في العريش ومعبر رفح لتنسيق وإدخال القوافل الإغاثية بشكل يومي، سواء من داخل مصر أو من المساعدات الدولية.

وأضافت أن الاتفاق الأخير ساهم في تسريع وتيرة دخول المساعدات، حيث تم إدخال أكثر من 176 قافلة إغاثية إلى غزة منذ يوليو 2025، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على حجم الإمدادات في فترات سابقة.