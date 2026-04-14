برلماني : تعزيز دور الأب في الحضانة وتبني الرؤية الإلكترونية لدعم ترابط الأسرة

رحمة سمير

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا الحضانة والاستضافة، موجّهًا الشكر للرئيس السيسي على دعوته لمشاركة المجتمع في مناقشة هذه الملفات الحيوية التي تمس كيان الأسرة المصرية.


وأوضح "الحمامصي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك حاجة لإعادة النظر في ترتيب دور الأب في منظومة الحضانة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لمخاوف الأمهات، مع التأكيد في الوقت ذاته على حق الأب في تربية أبنائه والمشاركة الفعالة في حياتهم.


وأشار إلى أهمية تبني حلول عصرية، مثل "الرؤية الإلكترونية" عبر الأجهزة اللوحية أو تطبيقات الاتصال المرئي، بما يسهم في الحفاظ على الترابط الأسري، خاصة في حالات الانفصال، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمفهوم تعميق الروابط داخل الأسرة المصرية.

وأضاف أن المجتمع يعاني من إشكالية ثقافية تتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة بعد الانفصال، مؤكدًا أن الخلافات بين الزوجين يجب ألا تنعكس سلبًا على الطفل، الذي يمثل حجر الأساس في بناء المجتمع.

وفي سياق متصل، تساءل الحمامصي حول سهولة إجراءات الطلاق في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية للحد من هذه الظاهرة، مع التأكيد على أهمية دعم المرأة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالنفقات.

واقترح إنشاء صندوق طوارئ خاص لدعم النساء في حالات النزاعات الأسرية، بما يضمن توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لهن، ويساهم في استقرار الأسرة المصرية.

