الزراعة : توسع في إنتاج القمح .. وبداية مبكرة للحصاد مع مستهدف توريد قياسي

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم حصاد القمح انطلق مبكرًا هذا العام في عدد من المحافظات، مع توسع واضح في الرقعة المزروعة التي بلغت نحو 3.7 مليون فدان.

وقال جاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تستهدف توريد ما يقارب 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، في رقم يعد من الأعلى في تاريخ التوريد المحلي.

وأشار إلى أن عمليات الحصاد ستتسع خلال الأيام المقبلة مع تحسن الأحوال الجوية، مؤكدا أن الإنتاجية الحالية جيدة رغم التحديات المناخية، بفضل تطوير أصناف زراعية أكثر تحمّلًا، خاصة أنه سيتم إدخال خمسة أصناف جديدة من القمح خلال الموسم القادم لدعم الإنتاج وزيادة الاعتماد على المحصول المحلي