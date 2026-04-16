تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.. والكيلو يهبط إلى 78 جنيهًا بالمزرعة

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس ، بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال فترة شهر رمضان، حيث انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء ليعود إلى مستويات أقل مقارنة بالأيام الماضية.



وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع نحو 78 جنيهًا بعد أن كان يدور حول 80 جنيهًا خلال الأيام الماضية، فيما يصل السعر للمستهلك داخل الأسواق إلى نحو 88 جنيهًا للكيلو، بحسب حركة التداول في السوق.

كما تراجعت أسعار دواجن الأمهات لتسجل نحو 67 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يقارب 80 جنيهًا للكيلو، في ظل زيادة المعروض داخل الأسواق خلال الفترة الحالية.



أسعار الدواجن اليوم



• الدواجن البيضاء: 78 جنيهًا في المزرعة – نحو 88 جنيهًا للمستهلك

• دواجن الأمهات: 67 جنيهًا في المزرعة – نحو 80 جنيهًا للمستهلك

• الدواجن الساسو (الحمراء): 105 جنيهات بالمزرعة – نحو 115 جنيهًا للمستهلك

• الدواجن البلدي: 130 جنيهًا في المزرعة – نحو 140 جنيهًا للمستهلك

كما تراجعت أسعار بعض أجزاء الدواجن في الأسواق، حيث انخفض سعر كيلو البانيه بشكل ملحوظ ليصل في بعض المحلات إلى نحو 190 جنيهًا بعد أن كان يسجل حوالي 260 جنيهًا خلال الفترة الماضية.



أسعار أجزاء الدواجن



• البانيه: نحو 190 جنيهًا للكيلو

• الأوراك: من 90 إلى 100 جنيه للكيلو

• الأجنحة: من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو

• زوج الحمام: نحو 190 جنيهًا

وفيما يتعلق بأسعار البيض، شهدت هي الأخرى تراجعًا نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات جملة لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 120 جنيهًا بعد أن كانت تباع بنحو 140 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم



• كرتونة البيض الأحمر: 110 جنيهات جملة – نحو 120 جنيهًا للمستهلك

• كرتونة البيض الأبيض: 110 جنيهات جملة – نحو 117 جنيهًا للمستهلك

• كرتونة البيض البلدي: 135 جنيهًا جملة – نحو 150 جنيهًا للمستهلك

ويأتي هذا التراجع في الأسعار نتيجة زيادة المعروض من الدواجن والبيض داخل الأسواق، إلى جانب استقرار تكاليف الإنتاج نسبيًا خلال الفترة الحالية، ما انعكس على حركة الأسعار في الأسواق المحلية.