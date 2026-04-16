الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ أسيوط: ضبط طلمبة رصيف بالقوصية لتجميع 15.6 ألف لتر سولار

ضبط طلمبة رصيف بالقوصية لتجميع 15.6 ألف لتر سولار قبل طرحها في السوق السوداء
ضبط طلمبة رصيف بالقوصية لتجميع 15.6 ألف لتر سولار قبل طرحها في السوق السوداء
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضبط طلمبة رصيف بمركز القوصية، لقيامها بتجميع كميات كبيرة من السولار دون وجه حق، في إطار حملات رقابية مكثفة لإحكام السيطرة على سوق المواد البترولية ومنع التلاعب بالدعم.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المحافظ أن الحملة، التي قادها المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين، أسفرت عن ضبط طلمبة رصيف بدائرة مركز القوصية، حيث كشفت أعمال الفحص وجود تلاعب في مسدسات التموين، إذ سجل المسدس الأول عجزًا قدره 1.08 لتر لكل صفيحة سعة 20 لتر، فيما بلغ العجز في المسدس الثاني 0.94 لتر للصفيحة ذاتها.

كما تبين قيام القائمين على الطلمبة بتجميع كمية تقدر بنحو 15 ألفًا و600 لتر من السولار دون وجه حق، إلى جانب وجود مخالفات في تسجيل البيانات بسجل (21 بترول)، وعدم انتظام القيد بما يخالف الواقع الفعلي، وذلك بالتنسيق بين إدارة التجارة الداخلية بالمديرية وإدارة تموين القوصية، وبمشاركة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية للرقابة على المواد البترولية.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتشميع الطلمبة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لقيامهم بتجميع المواد البترولية بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالتلاعب في السلع المدعمة أو الاتجار بحقوق المواطنين، بما يضمن استقرار سوق الوقود وتوافر المنتجات البترولية دون احتكار.

وفي سياق متصل، أهابت محافظة أسيوط بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى، من خلال غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

