محافظ أسيوط: الانتهاء من تمهيد نفق القرشية بديروط استعدادًا لرصفه وبدء تشغيله

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال نفق القرشية بمركز ديروط وفق الخطة الزمنية المحددة، في إطار اهتمام الدولة بتطوير مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن العمل يجري حاليًا داخل فتحات النفق الأربع بشكل متواصل، مع الانتهاء من أعمال التجهيز اللازمة تمهيدًا لبدء الرصف خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتشغيله، بما يسهم في تحسين حركة المرور، وتقليل الاختناقات، وتيسير التنقل داخل المركز.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد رئيس المركز، تتابع تنفيذ الأعمال ميدانيًا بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة فرق العمل التنفيذية، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المحددة، والانتهاء من المشروع في التوقيتات المقررة، مع جاهزية المسارات المرورية وتأمينها قبل التشغيل.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت، بما يحقق مردودًا إيجابيًا مباشرًا على المواطنين ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.