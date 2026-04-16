11 نقطة تفصل النصر عن لقب بطولة الدوري السعودي

حقق النصر السعودي، الفوز على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

وبهذا الفوز وصل فريق النصر للنقطة 76 في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي من 29 مباراة متقدما على الهلال بـ 8 نقاط حيث احتل الزعيم المركز الثاني برصيد 68 نقطة لكن من 28 مباراة.

ويحتاج النصر السعودي لـ 11 نقطة خلال المباريات الخمس المقبلة لتحقيق لقب بطولة الدوري بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج الهلال منافسه على اللقب.

أما بالنسبة للهلال فإنه يمتلك 68 نقطة ويبتقى له 6 مباريات منها لقاء الديربي أمام النصروهو ما يمنحه فرصة حتى وإن كانت ضعيفة لتحقيق لقب البطولة.

ويحتاج النصر لضمان لقب بطولة الدوري السعودي الوصول للنقطة 87 أي يحتاج 11 نقطة من المباريات الخمس القادمة وهو ما يعني 3 انتصارات وتعادلين على أقل تقدير أو 4 انتصارات وخسارة في حال سقوطه أمام الهلال

وفي حال فاز النصر على الهلال فإنه سيحتاج لـ 5 نقاط خلال 4 مباريات فقط للتتويج بشكل رسمي بلقب بطولة الدوري