الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أمير رومانيا: الأزهر يقود مسيرة الاعتدال الفكري في العالم الإسلامي

محمد صبري عبد الرحيم

زار صاحب السمو الملكي الأمير رادو، أمير رومانيا، مساء اليوم الخميس، الجامع الأزهر الشريف ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وذلك عقب لقائه بفضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك للتعرف على الدور التاريخي والجهود المعاصرة للمؤسسة الأزهرية وهيئاتها المختلفة في ترسيخ قيم السلام العالمي.

واستمع الأمير رادو خلال جولته بالجامع الأزهر إلى شرح مبسط حول تاريخ هذا الصرح العريق الذي يمتد لأكثر من ألف عام، ودوره كمنارة علمية وقبلة لطلاب العلم من مختلف دول العالم، مبديًا انبهاره بالعمارة الإسلامية الفريدة التي تميز أروقته، ومثمنًا دور الجامع وأهميته في نشر رسالة الإسلام الصحيحة ونشر العلوم واستقبال الدراسين من مختلف قارات العالم، كما التقى عددًا من الطلاب الوافدين خلال جولته بالجامع وأبدى سعادته بتنوع أعراقهم ومجيئهم كل هذه المسافات للتعلم في الأزهر الشريف.

كما زار الأمير رادو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بمقر مشيخة الأزهر، حيث اطلع سموه على آليات عمل الوحدات التي تتابع بـ(13) لغة عالمية أنشطة الجماعات المتطرفة عبر الفضاء الإلكتروني، وتعمل على تفكيك أفكارها وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروجها تلك الجماعات لاستهداف الشباب، كما أبدى اهتمامًا بما رآه من مجلات وإصدارات للمرصد متخصصة في الرد على الجماعات والأفكار المتطرفة.

وعقب جولته بالجامع الأزهر ومرصد الأزهر، أشاد أمير رومانيا بالدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر ومراكزه وهيئاته المتنوعة في حماية المجتمعات من الأفكار المتشددة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لدعم التعايش الإنساني ومواجهة سياسات الاحتقان التي تنتشر عبر الفضاء الإلكتروني بسبب انتشار خطاب العنف والكراهية، ومشيدًا بقدرة الأزهر على دمج التراث الديني بالأدوات الحديثة لمجابهة التحديات الفكرية الراهنة.

وكان أمير رومانيا قد التقى الإمام الأكبر صباح اليوم بمشيخة الأزهر، مشيدًا بجهود فضيلته في إحلال السلام العالمي ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية، وأهدى الأمير رادو فضيلة الإمام الأكبر في نهاية اللقاء نسخةً من ترجمة المصحف الشريف إلى اللغة الرومانية؛ تعبيرًا عن اعتزاز رومانيا بالدين الإسلامي وبالدور الدولي الذي يقوم به الأزهر الشريف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

فرص العمل المتاحة

212 فرصة عمل بشركة صناعات نسجية بالسويس

فرص العمل المتاحة

فرص عمل بالأردن برواتب مجزية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: غلق وتشميع 51 محلًا غير مرخص ومخالف وتقنين أوضاع 19 آخرين

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد