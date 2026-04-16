مجلس حكماء المسلمين يُدينُ حادثة إطلاق النار في مدرسة بوسط تركيا

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، حادث إطلاق النار في إحدى المدارس بوسط تركيا، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضَّحايا والمصابين.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجراميَّة، الَّتي تتنافى مع تعاليم الإسلام السَّمحة وكافَّة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، داعيًا إلى تعزيز ثقافة التسامح، وترسيخ قيم التَّعايش والسلام.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي إلى أسر الضَّحايا، وإلى الجمهورية التركية حكومةً وشعبًا، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.