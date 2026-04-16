تعزيز الشراكة بين الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر قيم التسامح

التقى أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر الأزهر، حيث تناول اللقاء تبادل الرؤى حول دور المجلس واختصاصاته، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس المجلس أهمية الدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف، محليًا ودوليًا، في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وترسيخ مبادئ التعايش المشترك، مشيرًا إلى أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

تعزيز الشراكة بين الأزهر والقومي لحقوق الإنسان

وأوضح جمال الدين أن الأزهر يحظى بتقدير كبير على المستويين الوطني والدولي، نظرًا لدوره في نشر صحيح الدين الإسلامي ومواجهة التطرف والغلو، سواء عبر جهوده المؤسسية أو من خلال مبادراته للحوار بين الأديان، بما في ذلك تعاونه مع الفاتيكان، فضلًا عن مبادرات وطنية رائدة مثل بيت العائلة المصرية.

كما شدد على وجود مساحات واسعة من التلاقي بين المبادئ الدينية السمحة ومفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بصون الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدالة والرحمة.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في مجالات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي متوازن يجمع بين القيم الأصيلة والمعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم مسار حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الحوار.