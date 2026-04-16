نسرين طافش تتألق بإطلالة أنثوية جذابة في دبي

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالة أنيقة خلال تواجدها في دبي، حيث شاركت جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش بفستان أبيض ضيق متوسط الطول مزين بنقوش الـ”بولكا دوت” السوداء، أبرز رشاقتها وأنوثتها، وجاء التصميم بحمالات رفيعة وقصة بسيطة ناعمة أضفت لمسة كلاسيكية راقية على الإطلالة.

واعتمدت في تنسيق إطلالتها على حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، وحذاء بكعب عالٍ بنفس اللون، مع لمسة جريئة من الإكسسوارات تمثلت في أقراط حمراء لافتة، منحت اللوك حيوية.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت نسرين تسريحة شعر مرفوعة بشكل أنيق، مع مكياج هادئ ركّز على إبراز ملامحها، ما أكمل إطلالتها التي نالت إعجاب متابعيها.

إطلالة نسرين طافش