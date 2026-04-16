ما بين النور والظلام .. تفاصيل مسرحية مستوحاة من أعمال يوسف إدريس

تُعرض مسرحية «ما بين النور والظلام»، وهي نتاج ورشة مسرح مدينتي، بمشاركة نخبة من الأطفال الموهوبين الذين خضعوا لتدريب مكثف على أدوات التمثيل وفنون الأداء المسرحي وهى من أعمال الأديب الكبير يوسف إدريس.



يستند العرض إلى معالجة درامية لصراع النفس البشرية بين الخير والشر، من خلال قصة مشوقة تدور حول ساحرة تسعى لعقد اتفاق مع إبليس لإثبات قدرتها، فتُكلف بمهمة إفساد شيخ أزهري يعمل على إصلاح إحدى الحارات الشعبية، لتبدأ رحلة صراع داخلي بين طريق الإصلاح والانحراف.



ويعتمد العرض على برنامج تدريبي متكامل، بدأ بتعريف الأطفال بأساسيات التمثيل وبناء الشخصية، مرورًا بالتدريب على الحركة المسرحية وخطوط الأداء، وصولًا إلى التأهيل النفسي لمواجهة الجمهور بثقة.



العمل بطولة محمد سامح، سيلينا كمال، ديم خالد، إيلا جاكار، صلاح محمد صلاح، تمارا أحمد، چوانا رفيق، علي إسلام سعد، مليكة شادي، ناصر كريم، سارة إسلام.



تصميم الإضاءة: أحمد أمين

الموسيقى والألحان: إسلام طارق

الديكور: شادي قطامش

الاستعراضات: أحمد أكرم

إخراج: أحمد أكرم

مخرج منفذ: مريم عايد

إنتاج: Young Film School



يُعرض العمل يوم السبت 4 مايو على مسرح مدرسة كارلتون الشروق، ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل، الذي يُقام خلال الفترة من 2 إلى 8 مايو.



تجربة مسرحية واعدة تسلط الضوء على طاقات الأطفال الإبداعية، وقدرتهم على تقديم عمل فني يحمل مضمونًا فكريًا وإنسانيًا.

