إيطاليا ترحّب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واصفة الاتفاق بأنه تطور مهم تحقق بوساطة الولايات المتحدة، ويشكّل خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، هنأت ميلوني حكومتي لبنان وإسرائيل على التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدة أن الحفاظ على وقف إطلاق النار يتطلب التزامًا صارمًا من جميع الأطراف دون استثناء.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على ضرورة التزام حزب الله بوقف جميع العمليات ضد إسرائيل، والامتثال للقرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في إطار إدارة المرحلة الحالية، وفق ما ورد في البيان.

وأعربت ميلوني عن أملها في أن يساهم هذا الاتفاق في تهيئة مناخ سياسي يسمح باستئناف مسار المفاوضات بين الجانبين، بما يمهد لتحقيق سلام دائم وشامل يعزز الاستقرار في المنطقة.

كما أكدت أن إيطاليا ستواصل دورها في دعم الاستقرار عبر مشاركتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشيرة إلى التزام بلادها بالمساهمة في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، إلى جانب دعم قدرات الجيش اللبناني لتعزيز سيادة الدولة.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه أجرى محادثات وصفها بـ”الممتازة” مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لبدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أن ممثلين عن لبنان وإسرائيل عقدوا أول اجتماع رسمي بينهما منذ أكثر من ثلاثة عقود في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في خطوة وُصفت بأنها تطور لافت في مسار التواصل السياسي بين الطرفين.