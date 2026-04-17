هشام حنفي: الزمالك يمثل الكرة المصرية ويحتاج الدعم من الجميع

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة الزمالك ونظيره شباب بلوزداد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ستكون ملحمة كروية، الفريق يمثل الكرة المصرية وكل التوفيق والدعم له".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"يجب على معتمد جمال أن يضع كل السيناريوهات في تلك المواجهة، ويجب توجيه التحية لمعتمد جمال على مشواره مع الزمالك"

وأردف:"أهم ما يميز الزمالك حاليًا هو التركيز، شكل جماهير الزمالك في الفترة الماضية رائع رغم العديد من الأزمات".

وأكمل:"الزمالك يركز حاليآ على التتويج بالدوري وبطولة الكونفدرالية، والفريق يحتاج الدعم من الجميع خلال الفترة المقبلة في البطولة القارية".

واختتم حديثه قائلًا:"من وجهة نظري، الزمالك قادر على الفوز ويجب استغلال المنافسة الجماهيرية والتسجيل مبكرا".