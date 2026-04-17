إطلاق فعاليات الدورات التدريبية المجانية لتعليم اللغة الأذربيجانية بجامعة بنها..صور

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها إطلاق البرنامج التدريبي الأسبوعي لدراسة اللغة الأذربيجانية بالمجان بمركز اللغات الأجنبية بالجامعة وذلك في ضوء التعاون بين جامعة بنها وسفارة اذربيجان بالقاهرة.



وأشار " الجيزاوى " الى أن الدورة التدريبية مدتها 6 شهور ويقوم بالتدريس أساتذة متخصصين من سفارة أذربيجان وتتضمن الدورة ثلاث مستويات مدة كل مستوى 24 ساعة تدريبية بواقع ساعتين تدريبية كل أسبوع ( يوم الاحد من كل أسبوع من الساعة 12 حتى الثانية ظهرا) ، مضيفا أن لمنتسبي الجامعة، بما يشمل طلاب البكالوريوس والدراسات العليا والموظفين الإداريين بمختلف الكليات وإدارة الجامعة.



وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من هذه الدورات هو تعزيز المهارات اللغوية والقدرة على التواصل مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للطلاب والموظفين للمشاركة في برامج تبادل ثقافي وأكاديمي مع أذربيجان.