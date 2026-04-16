الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات مؤتمر "العلاج الطبيعي من التعافي إلى الاستدامة" بالعبور

إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني والذى تنظمه كليتى العلاج الطبيعي على مدار يومين تحت عنوان : "العلاج الطبيعي من التعافي إلى الاستدامة" بقاعة الدكتور حسام العطار بمقر الجامعة بالعبور.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علاء بلبع رئيس لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور حافظ شوقي ممثل عن رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعى بمصر ، والدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري بمشتهر ، والدكتور أيمن سمير مدير برنامج كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية ، والدكتور حازم عليوه عميد كلية بنها ووهان للدراسات العليا بالعبور ، وعدد من عمداء كليات العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية.


وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن اختيار عنوان المؤتمر هذا العام يعكس رؤية عميقة لدور العلاج الطبيعي في خدمة المجتمع، ليس فقط كوسيلة للتعافي من الإصابات والأمراض، بل كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الصحية والوقاية وتعزيز جودة الحياة.

وأشار " الجيزاوي " إلى أن جامعة بنها تسعى أن تكون منارة علمية تسهم في تطوير مجال  العلاج الطبيعي ، من خلال دعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.  


وتابع رئيس الجامعة  أن المؤتمر لا يمثل مجرد تجمع علمي أو مناسبة أكاديمية، بل يشكل منصة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والممارسين لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية.


وقالت الدكتورة جيهان عبدالهادى على أهمية  العلاج الطبيعي في إعادة تأهيل المرضى، وتحسين كفاءتهم الوظيفية، والحد من مضاعفات الأمراض، خاصة في مجالات الجهاز العضلي الهيكلي والعصبي والقلبي التنفسي، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلاجية القائمة على الأدلة العلمية.


واضافت نائب رئيس الجامعة أننا نحرص فى جامعة بنها على تشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز التعاون بين الكليات والمؤسسات الصحية، إيمانًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

الانتفاخات

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

المناعة

للحماية من الأمراض .. إليك أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

الزهايمر

عشبة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وضعف الذاكرة

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد