رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات مؤتمر "العلاج الطبيعي من التعافي إلى الاستدامة" بالعبور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني والذى تنظمه كليتى العلاج الطبيعي على مدار يومين تحت عنوان : "العلاج الطبيعي من التعافي إلى الاستدامة" بقاعة الدكتور حسام العطار بمقر الجامعة بالعبور.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علاء بلبع رئيس لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور حافظ شوقي ممثل عن رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعى بمصر ، والدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري بمشتهر ، والدكتور أيمن سمير مدير برنامج كلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية ، والدكتور حازم عليوه عميد كلية بنها ووهان للدراسات العليا بالعبور ، وعدد من عمداء كليات العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية.



وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن اختيار عنوان المؤتمر هذا العام يعكس رؤية عميقة لدور العلاج الطبيعي في خدمة المجتمع، ليس فقط كوسيلة للتعافي من الإصابات والأمراض، بل كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الصحية والوقاية وتعزيز جودة الحياة.

وأشار " الجيزاوي " إلى أن جامعة بنها تسعى أن تكون منارة علمية تسهم في تطوير مجال العلاج الطبيعي ، من خلال دعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وتابع رئيس الجامعة أن المؤتمر لا يمثل مجرد تجمع علمي أو مناسبة أكاديمية، بل يشكل منصة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والممارسين لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية.



وقالت الدكتورة جيهان عبدالهادى على أهمية العلاج الطبيعي في إعادة تأهيل المرضى، وتحسين كفاءتهم الوظيفية، والحد من مضاعفات الأمراض، خاصة في مجالات الجهاز العضلي الهيكلي والعصبي والقلبي التنفسي، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلاجية القائمة على الأدلة العلمية.



واضافت نائب رئيس الجامعة أننا نحرص فى جامعة بنها على تشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز التعاون بين الكليات والمؤسسات الصحية، إيمانًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.