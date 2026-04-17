حريق في مصرف زراعي بباريس في الوادي الجديد

تابع رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حريق مصرف زراعات بئر 26 بقرية القصر القبلي، ووجّه الأجهزة المعنية بالانتقال الفوري إلى موقع البلاغ، حيث جرت السيطرة على الحريق بالدفع بسيارة إطفاء باريس وسيارات مياه الوحدة المحلية، دون وقوع خسائر أو إصابات.

متابعة وتأمين



كما جرى التنسيق مع وكيل وزارة الري لتشغيل بئر الزراعات لساعات إضافية، لتوفير الإمداد اللازم من المياه لحين انتهاء أعمال التبريد، مع تجديد التحذير من إشعال المخلفات داخل المزارع.

تحرير محضر وانتداب الأدلة الجنائية

جرى تحرير محضر بالحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات اندلاع الحريق وتشكيل لجنة الزراعة لحصر التلفيات في الزراعات.