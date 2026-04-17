مرور مفاجئ للطب العلاجي بدمياط على مستشفى كفر سعد

أجرت لجنة مكبرة من ادارة الطب العلاجي بدمياط، بقيادة الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي، مرور ميداني على مستشفى كفر سعد المركزي لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك بحضور كلًا من : الدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتور رضا الصديق مدير ادارة المستشفيات

وبحضور الدكتور محمد نصحي مدير المستشفى قام فريق المرور بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ،

كما تم التأكد من توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة دون أي معوقات، كما تم التأكيد خلال المرور على دقة تصنيف الحالات داخل الاستقبال بما يضمن تقديم الخدمة وفقًا لأولويات التدخل الطبي والتأكد من تفعيل غرفة الطوارئ واستعدادها الكامل.



كما تفقد فريق المرور قسم العناية المركزة وعناية السكتة الدماغية والاقسام الداخلية والعمليات والكلي الصناعي

وامتد المرور إلى قسم الحضانات حيث تم التأكد من تواجد الطاقم الطبي والتمريضي، مع التشديد على ضرورة دقة تشخيص الحالات، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة .



وتم التأكيد خلال المرور على أهمية الانضباط داخل الأقسام المختلفة، وضرورة الالتزام بالمعايير الطبية، وتم التنويه على أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

