مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
العمل: منح 1000منشأة مهلة قانونية لضبط منظومة السلامة والصحة المهنية

وزارة العمل
وزارة العمل

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها التفتيشية والتوعوية على مستوى محافظات الجمهورية،واغلتت عن حصاد  5 أيام فقط من التفتيش، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم في حماية العمال والحفاظ على سلامة المنشآت ودعم استقرار بيئة العمل.

وأوضح بيان الإدارة أن الحملات التفتيشية خلال الفترة المذكورة شملت التفتيش على 1027 منشأة في قطاعات مختلفة للتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 710 منشآت سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها.

وأسفرت نتائج التفتيش وإعادة التفتيش عن استيفاء 301 منشأة للاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحرير 355 محضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع منح 1000 منشأة مهلة قانونية نظرًا لجديتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها واستيفاء المتطلبات.

 وأشار البيان إلى أنه تم إحالة 46 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما صدرت 42 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطورة على سلامة العاملين أو على المنشآت المحيطة بها.

وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 41 لجنة تفتيش تم خلالها المرور على 102 منشأة صناعية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها كأحد متطلبات الترخيص.

كما شاركت الإدارة مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 318 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها قبل إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وتضمنت أنشطة الإدارة كذلك حضور 4 لجان تحكيم طبي تم خلالها عرض 91 حالة عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 23 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، بهدف نشر الوعي بين العمال وممثليهم بأهمية الالتزام بمعايير السلامة داخل بيئة العمل...وفي إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به الوزارة، تم تنظيم 10 ندوات تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل...كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية وممثلو الوزارة في 6 لجان خماسية تم خلالها بحث 40 حالة عمالية، لبحث إمكانية توفير أعمال مخففة لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأشار البيان كذلك إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 34 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها التفتيش على 102 منشأة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية... وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، ويعزز استقرار بيئة العمل ويدعم زيادة معدلات الإنتاج، مشددة على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام القانون لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والاقتصاد الوطني...

وزارة العمل

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

انبي

نجم إنبي : "روح العائلة" كلمة السر في نجاحنا.. و راهنت على تواجدنا ضمن السبعة الكبار

انبي

نجم انبي: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو

انبي

نجم انبي: بيزيرا أفضل لاعب في مصر

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

