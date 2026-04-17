لمن يعانون فرط الحركة .. امتنع عن هذه الأطعمة

زادت نسبة الأطفال المصابين بمرض فرط الحركة وتشتت الإنتباه والمعروف علميا باسم ولم يقتصر على الأطفال فقط بل إنه يصيب بعض الكبار.

ووفقا لموقع uclahealth فإن جمعية اضطراب نقص الانتباه (ADHD) الأشخاص المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة بتجنب بعض الأطعمة، أبرزها:

الكافيين ، وهو منبه، قد يكون له تأثير عكسي على الأشخاص الذين يعانون من فرط النشاط.

الأطعمة الغنية بالمواد المضافة، والتي قد تتداخل مع النواقل العصبية في الدماغ وتزيد من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

الكربوهيدرات البسيطة المكررة، مثل المخبوزات والخبز الذي يحتوي على السكر والدقيق الأبيض، والتي يمكن أن تسبب ارتفاعات سريعة في نسبة السكر في الدم وزيادة في فرط النشاط.

الدهون غير الصحية، مثل الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ.