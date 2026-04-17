رسالة مؤثرة من جاليليو بعد تأهل الزمالك للنهائي : افرحوا واستعدوا لبيراميدز

أشاد الإعلامي محمد عبد الجليل «جاليليو» بتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على شباب بلوزداد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب «جاليليو» عبر حسابه على «فيسبوك»: «برعب آه، بدراما أكيد، قمار كروي مؤكد، بس إحنا في الفاينال، ونتيجة الذهاب ساهمت في السيناريو ده بدون شك.. فالحمد والشكر لله. مباراة المهدي وحسام وإسماعيل، وكالعادة الجمهور المتفوق على نفسه قبل الكل».

وأضاف: «لو هتنسى مؤقتًا آخر صفحة وتبص على الكتاب ككل؛ فالزمالك في أصعب مواسمه بيصل للنهائي الأفريقي! افرحوا الليلة دي يا جماعة، لأن صفحة ماتش الموسم ضد بيراميدز لازم تتفتح على كل الأصعدة من بكرة مباشرة».

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.