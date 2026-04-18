الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حين يتحول النقص إلى عنف .. خبير نفسي يكشف سر الاعتداء على الأضعف

السوشيال ميديا
محمد البدوي
محمد البدوي

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن كثيرًا من مظاهر العنف التي يشهدها الشارع تعود إلى ما يُعرف بـ"عقدة الاستقواء"، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى التنفيس عن مشاعر الغضب والإحباط عبر الاعتداء على الفئات الأضعف، وفي مقدمتها النساء أو غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم.

محاولة إثبات الذات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه السلوكيات غالبًا ما ترتبط باضطرابات داخلية، مثل ضعف الثقة بالنفس أو الشعور بالدونية، ما يدفع الشخص إلى محاولة إثبات ذاته بأساليب عدوانية وغير سوية.

التعامل الإيجابي والسلوك الحضاري

وأشار إلى أن الشخص المتوازن نفسيًا يميل بطبيعته إلى التعامل الإيجابي والسلوك الحضاري، بينما قد يستخدم المضطرب نفسيًا العنف كوسيلة دفاعية تعكس خللًا داخليًا، خاصة إذا كان يعاني من مشكلات نفسية عميقة أو تراكمات سلبية.

وأضاف أن بعض الأفراد الذين تظهر لديهم ميول سادية قد يشعرون بنوع من السيطرة أو المتعة غير الطبيعية عند إيذاء الآخرين، وهو ما يفسر تصاعد بعض صور العنف القاسي في الجرائم الحديثة.

انتشار مقاطع العنف

وحذر هندي من التأثير السلبي لانتشار مقاطع العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن التكرار المستمر لمثل هذه المشاهد يؤدي إلى ما يسمى بـ"التبلد العاطفي"، حيث يفقد الإنسان تدريجيًا قدرته على التعاطف مع الضحايا.

كما لفت إلى أن هذا الاعتياد على العنف قد يقلل من إدراك خطورته، بل وقد يشجع البعض على تقليد تلك السلوكيات نتيجة ما يشبه "التطبيع" معها.

ضعف الحس الإنساني 

ونبه إلى أن تصوير بعض الوقائع دون تدخل لإنقاذ الضحايا يعكس تراجعًا في القيم الإنسانية، مشيرًا إلى أن التعرض المتكرر لمشاهد العنف قد يؤثر على استجابة الدماغ ويضعف الحس الإنساني تجاه الألم.

مرتكبي الجرائم العنيفة

واختتم بالتأكيد على أن بعض مرتكبي الجرائم العنيفة قد يكونون تحت تأثير اضطرابات نفسية أو مواد مخدرة، ما يزيد من اندفاعهم ويضعف قدرتهم على التحكم في سلوكهم.

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

